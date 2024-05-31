Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, но несколько населенных пунктов остались без света.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что украинская сторона потеряла в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает RT.

