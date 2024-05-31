Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ

Два жилых дома и линия электроснабжения в Белгородской области повреждены из-за атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, но несколько населенных пунктов остались без света.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что украинская сторона потеряла в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/BalitskyEV
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгородская область

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