Два жилых дома и ЛЭП в Белгородской области были повреждены при обстреле ВСУ
31 мая 202413:38
Два жилых дома и линия электроснабжения в Белгородской области повреждены из-за атаки со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, но несколько населенных пунктов остались без света.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что украинская сторона потеряла в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru