«Дружелюбный ботаник»: Америка затряслась после покушения на Трампа

КТО СТРЕЛЯЛ: «СТРЕЛОК И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ БОТАНИК»

Тем временем СМИ и правоохранительные органы продолжают выяснять, кто такой Томас Мэтью Крукс, и каковы были мотивы стрелка, ликвидированного сразу после покушения.

По данным Fox News, Круксу было 20 лет. Он родился в городке Бетел-Парке, в часе езды от места покушения и не был ранее замешан в каких-либо преступлениях. Во время учебы в школе Крукс получил награду за «инициативы по математике и науке». Как отмечает CBS News, в мае 2024 года Крукс закончил двухлетнее обучение в колледже округа Аллегейни и получил степень специалиста в области инженерии.

Кроме того, сообщается, что Крукс был членом стрелкового клуба. При покушении юноша использовал винтовку AR-15 и сделал несколько выстрелов, прежде чем его ликвидировал снайпер Секретной службы.

«Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы сложно (…) Он поразил Трампа с первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конечном счете было просто удачей. (...) На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа», - сказал в этой связи изданию Bild эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам Ларс Винкельсдорф.

Мотивы преступления пока не известны, как и возможная связь Крукса с террористами. Бывший одноклассник стрелка Марк Сигафус назвал его «застенчивым и дружелюбным ботаником», который, казалось, «и мухи не обидит». При этом в доме и машине Крукса были обнаружены «подозрительные устройства».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на покушение на Трампа сразу несколькими постами. В частности, она назвала ЧП следствием доведенной до «суицидального состояния» американской демократии и заочно «побеседовала» с сыном племянника убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди, возмущенного работой спецслужб.