«Дружелюбный ботаник»: Америка затряслась после покушения на Трампа
20-летний инженер, стрелявший в Дональда Трампа, делал успехи в математике и был далек от преступного мира. Маск вспомнил покушение на самого себя, а Захарова «поговорила» с родственником Кеннеди.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп был в четырех сантиметрах от смерти, но отделался ранением в ухо после атаки «стрелка из Пенсильвании».
В Вашингтоне продолжают выяснять обстоятельства покушения на политика, действующий президент Джо Байден призвал «прекратить насилие», ну а в России считают стрельбу по Трампу следствием «суицида» американской демократии.
«ОПАСНЫЕ ВРЕМЕНА»: ТРАМП ВЫЖИЛ, ДО МАСКА НЕ ДОБРАЛИСЬ
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэтью Крукс, разместившийся на крыше соседнего здания, открыл огонь по сцене, убив одного человека и ранив еще нескольких. Первая пуля попала в ухо Трампа, однако тот выжил, хоть и потерял много крови.
«Мы не будем бояться, а останемся стойкими в нашей вере и непоколебимыми перед лицом зла», — написал Трамп после покушения в своей соцсети Truth Social.
По его словам, «только Бог предотвратил немыслимое». При этом политик поблагодарив американцев за их «мысли и молитвы» и выразил соболезнования семьям жертв атаки.
Со своей стороны, действующий президент США Джо Байден сообщил, что Трамп не получил серьезных ранений, подчеркнув при этом, что предвыборные страсти должны остыть.
«К счастью, Трамп не получил серьезных ранений… он в порядке. (…) В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой (…) Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова», - обратился Байден к соотечественникам из Белого дома.
На этом фоне миллиардер Илон Маск сказал, что на него тоже готовились покушения, и назвал «крайне некомпетентной» работу спецслужб.
«Впереди опасные времена. Два человека уже пытались убить меня за последние восемь месяцев», — написал Маск в соцсети Х, отметив, что это были люди с оружием, которых задерживали неподалеку от штаб-квартиры Tesla в Техасе.
КТО СТРЕЛЯЛ: «СТРЕЛОК И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ БОТАНИК»
Тем временем СМИ и правоохранительные органы продолжают выяснять, кто такой Томас Мэтью Крукс, и каковы были мотивы стрелка, ликвидированного сразу после покушения.
По данным Fox News, Круксу было 20 лет. Он родился в городке Бетел-Парке, в часе езды от места покушения и не был ранее замешан в каких-либо преступлениях. Во время учебы в школе Крукс получил награду за «инициативы по математике и науке». Как отмечает CBS News, в мае 2024 года Крукс закончил двухлетнее обучение в колледже округа Аллегейни и получил степень специалиста в области инженерии.
Кроме того, сообщается, что Крукс был членом стрелкового клуба. При покушении юноша использовал винтовку AR-15 и сделал несколько выстрелов, прежде чем его ликвидировал снайпер Секретной службы.
«Нельзя просто так выстрелить, это сложно. Для этого нужно практиковаться и иметь специальные знания. Голова как мишень маленькая, без оптики попасть было бы сложно (…) Он поразил Трампа с первого выстрела. То, что экс-президенту попали только в ухо, в конечном счете было просто удачей. (...) На четыре сантиметра правее с точки зрения стрелка, тогда пуля попала бы в череп Трампа», - сказал в этой связи изданию Bild эксперт по огнестрельному оружию и боеприпасам Ларс Винкельсдорф.
Мотивы преступления пока не известны, как и возможная связь Крукса с террористами. Бывший одноклассник стрелка Марк Сигафус назвал его «застенчивым и дружелюбным ботаником», который, казалось, «и мухи не обидит». При этом в доме и машине Крукса были обнаружены «подозрительные устройства».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на покушение на Трампа сразу несколькими постами. В частности, она назвала ЧП следствием доведенной до «суицидального состояния» американской демократии и заочно «побеседовала» с сыном племянника убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди, возмущенного работой спецслужб.
«Дорогой Бобби и все те, кто голосуют в США за поставки Зеленскому оружия: Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США?» - задалась вопросом Мария Владимировна.
Ну а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев был более лаконичен.
«Теперь он уже победил. Если его не убьют», — подвел итоги Медведев комментарием в соцсети X под фото Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru