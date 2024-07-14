В Кремле заявили, что жизнь Трампа находится в опасности

По словам представителя Кремля, жизнь экс-президента США Дональда Трампа находится в опасности. Он напомнил, что оппоненты политика пытались снять его с выборов с помощью правовых инструментов и диксредитации.

«Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал Песков.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного мероприятия. Политик получил ранение в ухо, стрелка ликвидировали, напоминает «Радиоточка НСН».

