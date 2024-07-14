В Кремле заявили, что жизнь Трампа находится в опасности
Кремль осуждает проявления насилия в ходе предвыборной кампании в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
По словам представителя Кремля, жизнь экс-президента США Дональда Трампа находится в опасности. Он напомнил, что оппоненты политика пытались снять его с выборов с помощью правовых инструментов и диксредитации.
«Мы выражаем соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал Песков.
Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля во время предвыборного мероприятия. Политик получил ранение в ухо, стрелка ликвидировали, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru