Медведев заявил, что если Трампа не убьют, то он победит в предвыборной гонке

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения.

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По его словам, это произойдет, «если его не убьют».

Медведев сопроводил свой пост фотографией Трампа.

Ранее стало известно, что у подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДмитрий МедведевДональд Трамп

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