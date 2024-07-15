Медведев заявил, что если Трампа не убьют, то он победит в предвыборной гонке
15 июля 202404:02
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что бывший президент США Дональд Трамп «уже победил» в предвыборной гонке после покушения.
По его словам, это произойдет, «если его не убьют».
Медведев сопроводил свой пост фотографией Трампа.
Ранее стало известно, что у подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru