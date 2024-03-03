Дрозденко: Поражены цели над Финским заливом
3 марта 202408:32
Над Финским заливом российские силы противоракетной обороны поразили воздушные цели, сообщил в Telegram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, это произошло в Ломоносовском районе региона.
До этого очевидцы заявили о звуках взрывов в районе Ломоносова.
Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru