СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника, сообщают СМИ.
В Росавиации отметили, что в Пулково ограничена работа в целях обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, Telegram-канал Shot сообщает, что местные жители слышали два громких хлопка в районе порта Бронка в Ломоносове. Официальной информации пока нет.
Утром в субботу в доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, напоминает «Радиоточка НСН».
В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборник страшных рассказов по альбому AC/DC «Back in Black» выйдет в июле
- Звезда «Слова пацана» Копейкин заявил, что получает около 100 тыс. рублей в день
- СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника
- В Москве прошло тестовое голосование перед выборами Президента России
- Поставки из Турции в Россию за месяц резко сократились
- Племянница Надежды Бабкиной выпустила свою первую песню
- Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту
- Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
- Певица Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда
- Литва потребовала вывезти из страны авто с российскими номерами до 11 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru