СМИ: В Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника

В Росавиации отметили, что в Пулково ограничена работа в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Telegram-канал Shot сообщает, что местные жители слышали два громких хлопка в районе порта Бронка в Ломоносове. Официальной информации пока нет.

Утром в субботу в доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, напоминает «Радиоточка НСН».

В доме №161 по Пискаревскому проспекту выбито стекла минимум в четырех квартирах. Жильцов эвакуировали. Местные власти сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Также власти сообщили, что всем пострадавшим выплатят компенсацию.

