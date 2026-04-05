Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом. Об этом политик написал в своем канале в МАХ.
По его словам, согласно уточненной информации, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. До этого Дрозденко сообщил о повреждении участка нефтепровода, что якобы привело к «безопасному выгоранию из перекрытой трубы».
Губернатор рассказал, что утечка горючих материалов произошла в связи с попаданием осколка в емкость с топливом. Отмечается, что сейчас все последствия этого инцидента уже полностью устранены.
В воскресенье Александр Дрозденко также говорил, что средства ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. В результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 апреля российские силы ПВО сбили почти 90 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
