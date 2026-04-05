Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом. Об этом политик написал в своем канале в МАХ.

По его словам, согласно уточненной информации, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. До этого Дрозденко сообщил о повреждении участка нефтепровода, что якобы привело к «безопасному выгоранию из перекрытой трубы».

Дрозденко: В Ленинградской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся порт Усть-Луга

Губернатор рассказал, что утечка горючих материалов произошла в связи с попаданием осколка в емкость с топливом. Отмечается, что сейчас все последствия этого инцидента уже полностью устранены.

В воскресенье Александр Дрозденко также говорил, что средства ПВО уничтожили 17 БПЛА ВСУ над Ленинградской областью. В результате атаки никто не пострадал, добавил губернатор.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 5 апреля российские силы ПВО сбили почти 90 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:БеспилотникиПожарНефтепроводГубернаторЛенинградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры