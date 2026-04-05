Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отсутствии связи пожара у порта Приморск с нефтепроводом. Об этом политик написал в своем канале в МАХ.

По его словам, согласно уточненной информации, нефтепровод в районе порта Приморск не был поврежден. До этого Дрозденко сообщил о повреждении участка нефтепровода, что якобы привело к «безопасному выгоранию из перекрытой трубы».