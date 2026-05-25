Звукозаписывающая компания Элджея нарастила прибыль в 11 раз за год

Компания перестала быть убыточной в 2025 году и заработала 9,8 млн рублей, пояснили в сервисе. При этом в 2024 году выручка составила 0 рублей, а прибыль выросла с -1 млн рублей до 9,8 млн рублей — в 11 раз.

Кроме того, музыкант — соучредитель зарегистрированного в 2021 году ООО «Итэн Дрим», находящегося в процессе ликвидации. Компания по производству кондитерских изделий и безалкогольных напитков принесла убыток в размере 49 тысяч рублей в 2025 году.

Ранее Элджей потратил более 100 млн рублей на стадионный концерт в москве.

