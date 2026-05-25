Звукозаписывающая компания Элджея нарастила прибыль в 11 раз за год
Основанная рэпером Алексеем Узенюком (известен как Элджей) звукозаписывающая компания «Сайонара Бойс» принесла в 2025 году выручку в размере 15,3 млн рублей. Об этом сообщили представители сервиса проверки контрагентов Rusprofile в интервью «Газете.Ru».
Компания перестала быть убыточной в 2025 году и заработала 9,8 млн рублей, пояснили в сервисе. При этом в 2024 году выручка составила 0 рублей, а прибыль выросла с -1 млн рублей до 9,8 млн рублей — в 11 раз.
Кроме того, музыкант — соучредитель зарегистрированного в 2021 году ООО «Итэн Дрим», находящегося в процессе ликвидации. Компания по производству кондитерских изделий и безалкогольных напитков принесла убыток в размере 49 тысяч рублей в 2025 году.
Ранее Элджей потратил более 100 млн рублей на стадионный концерт в москве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: ВС готовят удары по украинскому ВПК и центрам принятия решений в Киеве
- Паническая атака: Как банкам защититься от мошеннических взломов с помощью ИИ
- В России объяснили, как перейти на четырехдневку без потери результата
- «Сильное впечатление»: Успех «Минотавра» в Каннах не откроет фильму дорогу в Россию
- Звукозаписывающая компания Элджея нарастила прибыль в 11 раз за год
- Не только Туапсе: Эколог объяснил, кому в Краснодарском крае угрожает мазут
- Киркоров заявил о закрытии гештальта с «Евровидением»
- Остались с персиками: Армения не найдет покупателей фруктов на место России
- Отказ Казахстана отбирать деньги «Газпрома» назвали важным прецедентом
- Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна