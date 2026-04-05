МО: За ночь силы ПВО сбили 87 дронов ВСУ
Минувшей ночью 5 апреля российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 22:00 по московскому времени 4 апреля до 08:00 утра 5 апреля.
По данным Минобороны, дроны ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Воронежским, Нижегородским, Курским и Орловским регионами. Кроме того, в ведомстве добавили, что часть БПЛА удалось сбить над Калужской, Тамбовской, Тверской, Пензенской, Ульяновской и Ленинградской областями, а также над Мордовией и Крымом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российский истребитель Су-34 ликвидировал взвод ВСУ в подземном бункере в Сумской области.
