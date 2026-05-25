Не только Туапсе: Эколог объяснил, кому в Краснодарском крае угрожает мазут

Сразу несколько курортов черноморского побережья в зоне загрязнения нефтяными отходами, заявил НСН Евгений Витишко.

Прибрежные районы около Туапсе, Сочи и Геленджика страдают от разлива нефтепродуктов, так как их убирают только на узком участке, а мазут и отходы расползаются по морю, рассказал член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко в беседе с НСН.

В Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима. Всего на 25 мая собрали и вывезли более 32 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Краснодарского края. Витишко указал, что все еще не так хорошо.

«Все силы по ликвидации последствий сконцентрированы в одном месте. Они опираются на центральный пляж и прилегающие территории. Большая часть как была загрязнена, так и осталась. Это промежутки между населенными пунктами, где на протяжении порядка 60 километров никто ничего не убирает. Волонтеров как таковых особо не пускают и не привлекают к этому — работают 407 человек и 70 единиц техники, и все. Я думаю, что поэтому море очистится не быстро, но 1-го числа в Туапсе формально откроют центральный городской пляж. Все остальное еще в критическом состоянии. Это видно даже на снимках со спутника. Большая часть отходов сейчас находится или в подвешенном состоянии, или плавает. Степень загрязнения расползлась на более, чем 70 километров. Следы нефтепродуктов наблюдаются в Геленджикском и Сочинском районах», — подчеркнул он.

Ранее эколог Георгий Каваносян призвал в эфире НСН засудить Украину за экологический терроризм против России.

ФОТО: РИА Новости / Борис Морозов
