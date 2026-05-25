Прибрежные районы около Туапсе, Сочи и Геленджика страдают от разлива нефтепродуктов, так как их убирают только на узком участке, а мазут и отходы расползаются по морю, рассказал член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко в беседе с НСН.

В Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки БПЛА киевского режима. Всего на 25 мая собрали и вывезли более 32 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперштаб Краснодарского края. Витишко указал, что все еще не так хорошо.