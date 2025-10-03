Россияне назвали Санкт-Петербург самым «душевным» городом страны

Санкт-Петербург является самым «душевным» городом в России. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Купибилет сообщает «Газета.Ru».

Властей Петербурга предостерегли от ввода платы за въезд в центр города

Отмечается, что Северную столицу на первое место поставили 24% российских туристов. Тройку лидеров замкнули Нижний Новгород (18%) и Казань (12%). Также в ТОП-10 попали Сочи (11%), Калининград (10%), Екатеринбург (9%), Суздаль (8%), Ярославль (5%) и Кисловодск (3%).

Авторы исследования указали, что главным фактором «душевности» большинство респондентов назвали гастрономию (37%): уютные кафе и местную кухню. Кроме того, для туристов важны гостеприимные люди, насыщенная событийная жизнь города и уникальная атмосфера улиц.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
