Россияне назвали Санкт-Петербург самым «душевным» городом страны
Санкт-Петербург является самым «душевным» городом в России. Об этом со ссылкой на исследование сервиса Купибилет сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что Северную столицу на первое место поставили 24% российских туристов. Тройку лидеров замкнули Нижний Новгород (18%) и Казань (12%). Также в ТОП-10 попали Сочи (11%), Калининград (10%), Екатеринбург (9%), Суздаль (8%), Ярославль (5%) и Кисловодск (3%).
Авторы исследования указали, что главным фактором «душевности» большинство респондентов назвали гастрономию (37%): уютные кафе и местную кухню. Кроме того, для туристов важны гостеприимные люди, насыщенная событийная жизнь города и уникальная атмосфера улиц.
Ранее онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman выяснил, что в 2025 году россияне стали чаще брать кредиты, чтобы поехать на отдых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
