Осень в Центральной России слегка запаздывает, но появятся дожди, которых явно не хватало в сентябре, заявил в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов.

На следующей неделе дожди вернутся в Москву, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Осенние хмурь и слякоть придут в столичный регион во вторник-среду, когда с юга в среднюю полосу выплеснется очередная облачная зона с понижением температуры, но, правда, не очень существенным. За счет высоких ночных температур средняя температура воздуха днем будет на 2-4 градуса выше положенного по климату. Осень слегка запаздывает, но появятся дожди, которых явно не хватало в сентябре», - отметил синоптик.

По его словам, ближайшие выходные дни в Центральной России останутся теплыми.

«В субботу, 4 октября, будет продолжение той погоды, какая была в пятницу, то есть + 15 днем, без осадков. Солнце все-таки будет проглядывать. В воскресенье ситуация немного изменится. Приближается фронтальная зона с юго-запада, и во второй половине дня не исключен небольшой дождь, но именно небольшой. Температура за счет увеличения облачности немножко просядет на 1-3 градуса», - уточнил синоптик.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
