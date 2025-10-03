Осеннюю хмурь и слякоть пообещали москвичам на предстоящей неделе
Осень в Центральной России слегка запаздывает, но появятся дожди, которых явно не хватало в сентябре, заявил в беседе с НСН синоптик Александр Шувалов.
На следующей неделе дожди вернутся в Москву, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Осенние хмурь и слякоть придут в столичный регион во вторник-среду, когда с юга в среднюю полосу выплеснется очередная облачная зона с понижением температуры, но, правда, не очень существенным. За счет высоких ночных температур средняя температура воздуха днем будет на 2-4 градуса выше положенного по климату. Осень слегка запаздывает, но появятся дожди, которых явно не хватало в сентябре», - отметил синоптик.
По его словам, ближайшие выходные дни в Центральной России останутся теплыми.
«В субботу, 4 октября, будет продолжение той погоды, какая была в пятницу, то есть + 15 днем, без осадков. Солнце все-таки будет проглядывать. В воскресенье ситуация немного изменится. Приближается фронтальная зона с юго-запада, и во второй половине дня не исключен небольшой дождь, но именно небольшой. Температура за счет увеличения облачности немножко просядет на 1-3 градуса», - уточнил синоптик.
Ранее синоптик Тишковец пообещал россиянам «тыквенный» октябрь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
