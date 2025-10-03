По его словам, ближайшие выходные дни в Центральной России останутся теплыми.

«В субботу, 4 октября, будет продолжение той погоды, какая была в пятницу, то есть + 15 днем, без осадков. Солнце все-таки будет проглядывать. В воскресенье ситуация немного изменится. Приближается фронтальная зона с юго-запада, и во второй половине дня не исключен небольшой дождь, но именно небольшой. Температура за счет увеличения облачности немножко просядет на 1-3 градуса», - уточнил синоптик.

Ранее синоптик Тишковец пообещал россиянам «тыквенный» октябрь, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

