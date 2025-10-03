Минфин предложил взимать НДС с зарубежных онлайн-покупок

Министерство финансов РФ предложило взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с зарубежных онлайн-покупок. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагаемые в Налоговый кодекс поправки предусматривают введение НДС на все заказанные из-за рубежа товары в размере 5% в 2027 году. В 2028 году ставку предлагается увеличить до 10%, а к 2030 году поднять её до 20%.

Отмечается, что уплачивать налог на ввезенные в Россию товары, стоимость которых менее 200 евро, будут продавцы и маркетплейсы. При превышении порога в 200 евро плательщика будет определять закон о таможенном регулировании.

В настоящее время покупки на маркетплейсах НДС не облагаются.

Ранее в Минфине предложили повысить НДФЛ для иноагентов до 30%, а также лишить их налоговых преференций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
