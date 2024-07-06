Дроны ВСУ атаковали три района Краснодарского края

Так, в Ейске средства ПВО сбили беспилотники противника.

«Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов», — отметили в оперштабе.

Также атаку дронов ВСУ отразили в станице Павловской, из-за падения фрагментов БПЛА загорелись резервуары для хранения топлива на нефтебазе. Кроме того, беспилотники ударили по станице Ленинградской, зафиксировано возгорание резервуара с топливом.

«На месте работают оперативные и специальные службы... По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в оперштабе.

Ночью 5 июля в кубанском Приморско-Ахтарске сбили несколько беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, над Краснодарским краем было уничтожено 14 БПЛА. После атаки госпитализировали шесть человек, позже одна из пострадавших — шестилетняя девочка — скончалась в больнице.

