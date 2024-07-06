Дроны ВСУ атаковали три района Краснодарского края
Объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края подверглись атаке со стороны Украины. Об этом сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.
Так, в Ейске средства ПВО сбили беспилотники противника.
«Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов», — отметили в оперштабе.
Также атаку дронов ВСУ отразили в станице Павловской, из-за падения фрагментов БПЛА загорелись резервуары для хранения топлива на нефтебазе. Кроме того, беспилотники ударили по станице Ленинградской, зафиксировано возгорание резервуара с топливом.
«На месте работают оперативные и специальные службы... По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в оперштабе.
Ночью 5 июля в кубанском Приморско-Ахтарске сбили несколько беспилотников ВСУ. По данным Минобороны, над Краснодарским краем было уничтожено 14 БПЛА. После атаки госпитализировали шесть человек, позже одна из пострадавших — шестилетняя девочка — скончалась в больнице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru