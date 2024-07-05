Кондратьев: Пострадавшая при атаке ВСУ на Кубани девочка умерла в больнице
Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске, умерла в больнице. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась... девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кондратьев принес соболезнования семье погибшей. Кроме того, губернатор пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим.
Ранее глава Кубани сообщил, что в Приморско-Ахтарске сбили несколько БПЛА, напоминает 360.ru. После атаки госпитализировали шесть человек. По данным Минобороны, ночью 5 июля средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 14 беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru