Кондратьев: Пострадавшая при атаке ВСУ на Кубани девочка умерла в больнице

Шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске, умерла в больнице. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

При атаке ВСУ на Кубань пострадали шесть человек

«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась... девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кондратьев принес соболезнования семье погибшей. Кроме того, губернатор пообещал оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

Ранее глава Кубани сообщил, что в Приморско-Ахтарске сбили несколько БПЛА, напоминает 360.ru. После атаки госпитализировали шесть человек. По данным Минобороны, ночью 5 июля средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 14 беспилотников.

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ФОТО: соцсети
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