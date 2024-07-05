ПВО сбила 50 украинских дронов над тремя регионами России

В ведомстве подчеркнули, что в течение ночи попытки украинской стороны атаковать объекты на территории России были пресечены дежурными средствами ПВО.

«Уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области... уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», — указывает Минобороны.

Ранее ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что над регионом сбили десять дронов, после отражения атаки возникли ландшафтные пожары, пишет Ura.ru. В свою очередь, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об уничтожении нескольких БПЛА в Приморско-Ахтарске, при атаке был поврежден трехэтажный многоквартирный дом, отмечает 360.ru.

