Дрон ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
7 мая 202611:54
Юлия Савченко
Беспилотник ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий Пермского края. Об этом написал глава региона Дмитрий Махонин в своем канале в «Макс».
«Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет», - указал губернатор.
По словам Махонина, еще несколько БПЛА были сбиты. На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
Ранее в Ржеве Тверской области три многоквартирных дома получили повреждения при атаке беспилотников.
Горячие новости
- СМИ: США нарастили свой контингент на Ближнем Востоке до 50 тысяч военных
- Автомобилисты назвали проблемы китайского кроссовера Exeed
- Дрон ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
- Пусть уезжают: В Госдуме ответили айтишникам, которые выбирают релокацию
- МГУ откроет первый набор студентов на факультет ИИ в 2026 году
- Блокировки сработали: Переезд айтишников из России сравнили с 2022 годом
- Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая
- Норвегия не пригласила Россию на мероприятия по случаю окончания Второй мировой
- Врач назвал оптимальную продолжительность дневного сна
- «Roblox уже готов»: Разработчикам GTA придется локализоваться в России