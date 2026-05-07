Дрон ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Беспилотник ВСУ ударил по одному из промышленных предприятий Пермского края. Об этом написал глава региона Дмитрий Махонин в своем канале в «Макс».

«Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет», - указал губернатор.

По словам Махонина, еще несколько БПЛА были сбиты. На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.

Ранее в Ржеве Тверской области три многоквартирных дома получили повреждения при атаке беспилотников.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
