Автомобилисты назвали проблемы китайского кроссовера Exeed

Владельцы популярного в России китайского кроссовера Exeed Exlantix ET жалуются на отказ систем машины, намерзание льда и снега, открытие дверей и багажника. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на отзывы пользователей на портале Auto.ru.

Так, один из автомобилистов рассказал, что во время движения у машины внезапно отказала система питания. В нижней части лобового стекла, под капотом, накапливается лед, что приводит к отказу в работе дворников. Кроме того, у Exeed Exlantix ET трижды выходила из строя пневмоподвеска и застывала в максимально высоком положении. Также автомобилист пожаловался на намерзание льда и снега сзади, некорректную работу систем удержания в полосе и экстренного торможения, самопроизвольное открытие дверей, багажника и стекол.

Кроме того, пользователи портала отмечали, что машина не соответствует заявленным характеристикам и «рассчитана на эксплуатацию не более чем на 3-5 лет». В частности, управление всеми функциями через центральный монитор увеличивает риск происшествий на дороге, электродоводчики дверей не отключаются, а запас хода завышен вдвое.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил, что китайские автомобили становятся рискованными для российских страховых компаний из-за высокой стоимости запчастей и нестабильности поставок.

