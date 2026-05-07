МГУ откроет первый набор студентов на факультет ИИ в 2026 году
Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта в Московском государственном университете стартует в текущем году. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как отметил Садовничий, в МГУ хотели, чтобы факультет ИИ сразу начал «с серьезной работы», пишет RT. Для него реконструировали здание.
«Факультет размещается в этом здании. В этом году будет уже первый набор», - цитирует ректора РИА Новости.
Факультет искусственного интеллекта открылся в МГУ в 2025 году.
Между тем Минцифры разработало проект закона о регулировании ИИ, который предлагает ввести единые правила для разработки, внедрения и использования таких систем в стране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
