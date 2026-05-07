Пусть уезжают: В Госдуме ответили айтишникам, которые выбирают релокацию

Если IT-специалист принимает решение о релокации – это его личное решение, а блокировки интернета и мессенджеров – совсем другой вопрос, сказал НСН Александр Ющенко.

Каждый сам выбирает – остаться и работать в стране, либо уехать, однако российским IT-специалистам вряд ли будет легко найти свое место за рубежом, заявил в беседе с НСН замглавы комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.

Крупные разработчики игр и IT-специалисты всё чаще рассматривают релокацию из России не как временную меру, а как нормальный рабочий сценарий, сообщает игровой сайт IXBT. Уточняется, что на фоне растущих запретов, блокировок и неопределенности компаниям становится проще не пытаться адаптироваться к новым ограничениям, а сразу предлагать специалистам переезд вместе с семьей.

«Если человеку некомфортно жить, работать и развиваться в нашей стране, то это его решение. Пусть уезжают. Возможно, они найдут себя где-то за рубежом, но сомневаюсь. Они там никому не нужны. Если говорить о наведении порядка на рынке видеоигр - государство обязано принимать решения, чтобы они не превращались в наркотик, на который подсаживается молодое поколение. Чтобы видеоигры не воспитывали культ потребления, культ насилия. Это нормально. Но что касается блокировок и "белых списков" – это другая история», - отметил он.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в разговоре с НСН допустил, что айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году, поскольку на фоне высокой ключевой ставки сложно поддерживать бизнес, в том числе стартапы.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
