СМИ: США нарастили свой контингент на Ближнем Востоке до 50 тысяч военных

США с февраля на фоне конфликта с Ираном увеличили свой воинский контингент на базах в странах Ближнего Востока примерно на 10 тысяч военных. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что до начала операции США против Ирана на базах в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Иордании, Катаре, Кувейте и Бахрейне размещались около 40 тысяч американских военных. Сейчас численность военнослужащих США превышает 50 тысяч человек.

По данным СМИ, американский контингент на Ближнем Востоке находится в состоянии полной боевой готовности.

Между тем Соединенные Штаты объявили о сокращении своих войск в Германии более чем на 5 тысяч человек.

