Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая

Ранее украинский политик объявил режим «тишины» в ночь с 5 на 6 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Захарова назвала заявления Зеленского «кровавым пиаром», указав, что, по данным Москвы, он вообще не отдавал никакого приказа о прекращении огня. Дипломат обратила внимание на то, как поспешно политик попытался объявить о начале перемирия.

«Нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой... медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы... но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте», - заявила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Москва будет пресекать любые провокации Киева.

