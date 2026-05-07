Захарова: Зеленский не отдавал ВСУ приказ о прекращении огня 5-6 мая
Президент Украины Владимир Зеленский не отдавал армии страны приказ о прекращении огня 5-6 мая. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинский политик объявил режим «тишины» в ночь с 5 на 6 мая, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Захарова назвала заявления Зеленского «кровавым пиаром», указав, что, по данным Москвы, он вообще не отдавал никакого приказа о прекращении огня. Дипломат обратила внимание на то, как поспешно политик попытался объявить о начале перемирия.
«Нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой... медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы... но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте», - заявила Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Москва будет пресекать любые провокации Киева.
