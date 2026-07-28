В Шебекине 19 мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус
Украинский беспилотник в очередной раз атаковал гражданский автобус в городе Шебекино. Об этом сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.
По предварительным данным, погибших нет, при этом пострадали 19 мирных граждан.
«Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы», - написал Шуваев в мессенджере «Макс».
Состояние шести человек оценивают как тяжелое.
По словам Шуваева, БПЛА повредил автобус и грузовой автомобиль, кроме того, осколками дрона посечена легковая машина.
Ранее в Шебекине украинский беспилотник целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу, погибли пять человек, еще 23 были ранены, напоминает Ura.ru.
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