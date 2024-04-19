Над Белгородской областью уничтожено три украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку украинских войск совершить атаку в Белгородской области с помощью беспилотников, заявили в Министерстве обороны РФ.

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По информации ведомства, Киев применял дроны самолетного типа. Воздушные цели сбили с 21:00 до 22:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - сообщила пресс-служба Минобороны.

Как пишет издание The Economist, у Киева появился беспилотник, способный долететь до Сибири. Отмечается, что дальность полета модели составляет до трех тысяч километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

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