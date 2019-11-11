Доцент-потрошитель из СПбГУ арестован на два месяца

11 ноября 201917:31

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заключён в следственный изолятор до 8 января 2020 года по делу об убийстве аспирантки этого вуза и его любовницы Анастасии Ещенко. Такое решение вынес Октябрьский районный суд северной столицы, передает RT.

По данным следствия, Соколов застрелил Ещенко в своей квартире 7 ноября в ходе ссоры из обреза мелкокалиберной винтовки. В ночь на 9 ноября он расчленил тело и утром попытался выкинуть его по частям в Мойку.

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Однако доцент не удержался на ногах, поскольку был пьян, и сам упал в реку. Его выловили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки убитой и оружие.

Как отмечает РИА ФАН, в ходе заседания суда 63-летний доцент заявил, что любил 24-летнюю аспирантку, их связь длилась пять лет.

Но со временем, как утверждает Соколов, Анастасия Ещенко начала ревновать его к детям от двух официальных браков. Он также утверждал, что во время ссоры девушка якобы набросилась на него с ножом.

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ФОТО: Соцсети
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