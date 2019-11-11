Доцент-потрошитель из СПбГУ арестован на два месяца

Однако доцент не удержался на ногах, поскольку был пьян, и сам упал в реку. Его выловили вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки убитой и оружие.

Как отмечает РИА ФАН, в ходе заседания суда 63-летний доцент заявил, что любил 24-летнюю аспирантку, их связь длилась пять лет.

Но со временем, как утверждает Соколов, Анастасия Ещенко начала ревновать его к детям от двух официальных браков. Он также утверждал, что во время ссоры девушка якобы набросилась на него с ножом.

