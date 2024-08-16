Офис Гутерреша заявил, что ООН выступает против всех символов нацизма

ООН осуждает любые проявления нацизма. Об этом РИА Новости заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Комментарий был сделан в связи с появившимся видео, на котором, как утверждается, украинские солдаты в Курской области, одетые в шлемы с нацистской символикой, издеваются над пенсионером.

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Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.

По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:НацизмООН

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