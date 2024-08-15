Слуцкий пообещал пять млн рублей за поимку военных ВСУ в Курской области
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в пять миллионов рублей за поимку украинских военных, которые издевались над российским пенсионером в Курской области. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
«Многим сомневающимся пора открыть глаза. И у нас, и в западных странах. Все те, кто говорил о «надуманном» нацизме на Украине, сейчас должны захлебнуться от собственной глупости», - написал депутат.
Кадры с инцидентом ранее опубликовал военный корреспондент Александром Коцом. На видео украинские солдаты насмехаются над пожилым мужчиной.
Ранее командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов сообщил, что российские военные зачистили от ВСУ Мартыновку в Курской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru