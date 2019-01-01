Адвокат обнаружил в Сочи «воскресшего» Цапка

Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов предполагает, что главарь этой группировки Сергей Цапок может быть жив, несмотря на официальную версию о смерти в следственном изоляторе в результате инсульта в 2014 году. Так защитник прокомментировал опубликованные в СМИ 11 июня фотографии с места ДТП в Сочи, на которых запечатлён мужчина, похожий на Цапка.

Как заявил адвокат Телеканалу «360», озвученные официальные причины смерти бандита были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вынесения приговора. По мнению Сайгитова, Цапок вполне мог с помощью денег инсценировать свою смерть, поскольку в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает.

Адвокат потерпевших по делу банды Максим Кошелев подтвердил схожесть двух мужчин, и считает необходимым провести соответствующую проверку. Местные жители уже направили обращение к прокурору с просьбой проверить достоверности смерти Цапка, а также установить личность мужчины на фото.

Банда Цапка действовала в кубанской станице Кущёвская с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовая расправа в доме фермера Аметова.

