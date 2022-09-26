«Добить меня он не успел»: Очевидцы рассказали подробности трагедии в школе Ижевска
«Ижевский стрелок» стрелял без разбора и по первоклассникам, и по взрослым, расписав обоймы с патронами надписями «ненависть».
В России в понедельник, 26 сентября, произошла страшная трагедия – в ижевскую школу ворвался 34-летний бывший выпускник и начал расстреливать всех без разбора.
На момент выхода материала Следственный комитет РФ подтвердил гибель 13 человек, в числе которых семеро детей и шестеро взрослых. Ранены более 20 человек, в том числе 14 школьников.
Стрелок покончил с собой, его личность установлена. Убийца был одет в футболку с нацистской символикой, а на обоймах с патронами красной краской было написано «Ненависть».
«ОН СРАЗУ НАЧАЛ СТРЕЛЯТЬ, БЕЗ КРИКОВ И ТРЕБОВАНИЙ»
Первые сообщения о стрельбе в 88-й школе Ижевска начали появляться в Telegram-каналах около 10:30 мск.
Вскоре глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил с места событий о первых жертвах.
«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», - говорится в видеообращении Бречалова, опубликованном в 10:58.
Вскоре ленты информагентств запестрели страшными цифрами: число жертв начало стремительно расти и в итоге достигло 13 человек.
По данным Telegram-канала Mash, в числе убитых семилетняя девочка и десятилетний мальчик. Кроме того, среди тяжело раненых сразу несколько первоклассников.
Один из школьников рассказал «Комсомольской правде», как начиналась бойня.
«Это при мне все происходило, я был первый свидетель. Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла на вылет», - сообщил Артем.
Мальчик рассказал, что, несмотря на ранение, он смог забежать за угол и спастись в кабинете директора.
«Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит. Она уже из своего кабинета сообщала всем, чтобы никто не выходил из класса», - добавил он.
Одна из школьниц рассказала «КП», что ее класс заперся в кабинете, в то время как убийца «ходил по коридору, кричал что-то несвязное и стучался в дверь».
Другая школьница рассказала Mash, что все коридоры школы были в крови, а дети в панике выбегали на улицу.
«Там везде кровь, выносили детей, которые умерли или которые ранены. Там все в крови — это ***», - не смогла сдержать эмоций девочка.
«НЕНАВИСТЬ И ТРАВМАТЫ»
Поначалу сообщалось о перестрелке преступника с полицией, потом стало известно, что он застрелился. Личность стрелка установлена.
«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», - сообщили в СК РФ.
На оперативных кадрах Следственного комитета видно, что Казанцев был одет в черную майку с красной нацистской символикой, а его лицо скрывала черная балаклава.
На столе лежат более десяти обойм с патронами, на каждой из которых красной краской написано «Ненависть». Рядом с телом мужчины два пистолета.
Как уточнили в Росгвардии, это «травматы», переделанные под стрельбу боевыми патронами.
«Он не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия», - сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Следователи проводят обыск в доме подозреваемого.
«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - отмечается в сообщении СК РФ.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. В Удмуртии с 26 по 29 сентября объявлен траур.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин уже провел разговоры с главой Удмуртии, а также с министрами здравоохранения и образования, дав им все необходимые поручения.
«Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих детей, близких. Желает пострадавшим выздоровления», - подчеркнул Песков.
Похожее массовое убийство школьников произошло в Казани 11 мая 2021 года. Тогда 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще более 20 человек были ранены.
Галявиев признал вину, указав мотивом своих действий ненависть. После ряда экспертиз он был признан вменяемым.
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