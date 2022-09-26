Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
Стрельбу в школе Ижевска устроил 34-летний Артем Казанцев, он был выпускником школы №88. Это выяснили следователи СК РФ.
В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас следователи проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.
Ранее в СК сообщили, что стрелявший покончил с собой, он был одет в черную майку с фашистской символикой.
По последним данным СК, в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек были ранены, среди них 14 школьников.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
- Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
- Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
- Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
- Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
- Глава МИД Белоруссии не увидел смысла в размещении в республике военных баз России
- Шольц заразился коронавирусом
- СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13
- «Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации
- Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru