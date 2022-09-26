Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник

Стрельбу в школе Ижевска устроил 34-летний Артем Казанцев, он был выпускником школы №88. Это выяснили следователи СК РФ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас следователи проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13

Ранее в СК сообщили, что стрелявший покончил с собой, он был одет в черную майку с фашистской символикой.

По последним данным СК, в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек были ранены, среди них 14 школьников.





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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:ШколаСтрельбаИжевск
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