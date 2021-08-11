«Ненависть!» «Казанский стрелок» назвал мотивы массового убийства
Убивший девять человек в казанской школе Ильназ Галявиев назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление, сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.
«По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», - сказал собеседник агентства.
По его словам «казанский стрелок» сейчас находится в трехместной камере в СИЗО «Бутырка».
Вооруженное нападение на казанскую гимназию №175 произошло утром 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил стрельбу, в результате чего погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 23 человека были ранены.
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