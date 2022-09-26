Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью детей в школе Ижевска, сообщает РИА Новости.
«Президент глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих детей, близких. Желает пострадавшим выздоровления», - отметил он.
Представитель Кремля добавил, что российский лидер уже провел разговор с Губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голикововй и главой Минздрава Михаилом Мурашко, а также министром просвещения Сергеем Кравцовым, который «уже едет в Ижевск».
Ранее мужчина устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, погибли 13 человек, в том числе семеро детей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Песков не ответил, приходят ли повестки сотрудникам администрации Путина
- В Кремле потребовали оценить безопасность российских школ
- В Кремле выразили надежду, что все ошибки при призыве по частичной мобилизации будут исправлены
- Чичерина проголосовала дважды на референдумах в ДНР и ЛНР
- Песков не смог подтвердить информацию об обращении Путина к Федеральному собранию 30 сентября
- Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске
- Песков: Решения о закрытии границ РФ пока нет
- Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске
- Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник
- Минобороны РФ заявило о ликвидации около сотни бойцов «Иностранного легиона» под Святогорском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru