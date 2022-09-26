Песков: Путин глубоко скорбит в связи с трагедией в Ижевске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин глубоко скорбит в связи с гибелью детей в школе Ижевска, сообщает РИА Новости.

Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник

«Президент глубоко соболезнуем всем, кто потерял своих детей, близких. Желает пострадавшим выздоровления», - отметил он.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер уже провел разговор с Губернатором Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голикововй и главой Минздрава Михаилом Мурашко, а также министром просвещения Сергеем Кравцовым, который «уже едет в Ижевск».

Ранее мужчина устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, погибли 13 человек, в том числе семеро детей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаШколаИжевскСоболезнованияВладимир Путин
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