При пожаре в многоэтажном доме Екатеринбурга погибли два человека

Горит кровля на площади 780 кв. м. Спасатели эвакуировали 65 человек, есть погибшие. Огонь вспыхнул по адресу Мичурина 98 в 00:55 мск.

Пожарные эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. По данным РИА Новости, два человека погибли.

Днем ранее в одном из жилых домов Рязани произошел пожар, в результате чего спасатели эвакуировали 80 человек.

