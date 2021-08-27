При пожаре в многоэтажном доме Екатеринбурга погибли два человека

В многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.

При пожаре в жилом доме в Ставрополье пострадали четыре человека

Горит кровля на площади 780 кв. м. Спасатели эвакуировали 65 человек, есть погибшие. Огонь вспыхнул по адресу Мичурина 98 в 00:55 мск.

Пожарные эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. По данным РИА Новости, два человека погибли.

Днем ранее в одном из жилых домов Рязани произошел пожар, в результате чего спасатели эвакуировали 80 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыЕкатеринбург
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