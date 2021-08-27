При пожаре в многоэтажном доме Екатеринбурга погибли два человека
27 августа 202103:04
В многоэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.
Горит кровля на площади 780 кв. м. Спасатели эвакуировали 65 человек, есть погибшие. Огонь вспыхнул по адресу Мичурина 98 в 00:55 мск.
Пожарные эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. По данным РИА Новости, два человека погибли.
Днем ранее в одном из жилых домов Рязани произошел пожар, в результате чего спасатели эвакуировали 80 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru