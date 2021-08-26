Из горящего жилого дома в Рязани эвакуировали десятки человек
26 августа 202106:03
В одном из жилых домов Рязани произошел пожар, в результате чего спасатели эвакуировали 80 человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Возгорание произошло в четырехэтажном доме. Площадь пожара — 720 кв. м. Огонь повредил кровлю здания. Пожарные спасли одного человека.
Ранее четыре человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом девятиэтажном доме в Буденновске на Ставрополье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Минтруд изменит правила начисления соцвыплат
- Российский посол предостерег Великобританию от провокаций у берегов Крыма
- Четыре эвакуационных борта из Афганистана приземлились в Подмосковье
- Адвокат: Фургал в СИЗО принимает пищу на коленях
- СКР потребовал доклад о ходе расследования дела об избиении сына Пьехи
- Пропавших в Дагестане туристов ищут водолазы
- В Японии приостановили вакцинацию прививкой Moderna из-за посторонних веществ
- Жителям Дальнего Востока предложено увеличить субсидии для перелетов
- Китай попросил ВОЗ расследовать работу американских лабораторий
- Байден: Россия знает, кто стоит за кибератаками
23 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru