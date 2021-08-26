Из горящего жилого дома в Рязани эвакуировали десятки человек

В одном из жилых домов Рязани произошел пожар, в результате чего спасатели эвакуировали 80 человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе

Возгорание произошло в четырехэтажном доме. Площадь пожара — 720 кв. м. Огонь повредил кровлю здания. Пожарные спасли одного человека.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом девятиэтажном доме в Буденновске на Ставрополье.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПожарыРязань
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