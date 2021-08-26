Из горящего жилого дома в Рязани эвакуировали десятки человек

Возгорание произошло в четырехэтажном доме. Площадь пожара — 720 кв. м. Огонь повредил кровлю здания. Пожарные спасли одного человека.

Ранее четыре человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом девятиэтажном доме в Буденновске на Ставрополье.

