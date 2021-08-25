При пожаре в жилом доме в Ставрополье пострадали четыре человека
25 августа 202102:04
Четыре человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом девятиэтажном доме в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре поступила вечером 24 августа. Огонь вспыхнул на шестом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 36 жильцов, и спасли восемь человек. При этом пострадали четыре человека, из них двое детей, их госпитализировали.
На днях 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru