При пожаре в жилом доме в Ставрополье пострадали четыре человека

Информация о пожаре поступила вечером 24 августа. Огонь вспыхнул на шестом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 36 жильцов, и спасли восемь человек. При этом пострадали четыре человека, из них двое детей, их госпитализировали.

На днях 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе.

