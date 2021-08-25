При пожаре в жилом доме в Ставрополье пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате пожара, который произошел в жилом девятиэтажном доме в Буденновске на Ставрополье, сообщает ГУ МЧС по региону.

Под Нижним Новгородом 11 домов сгорело из-за лесного пожара

Информация о пожаре поступила вечером 24 августа. Огонь вспыхнул на шестом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 36 жильцов, и спасли восемь человек. При этом пострадали четыре человека, из них двое детей, их госпитализировали.

На днях 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:Ставропольский КрайПожары
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