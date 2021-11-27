Директор шахты «Листвяжная» не стал признавать вину после трагедии
Директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину, предъявленную ему в связи с нарушением норм промышленной безопасности, повлекшим гибель людей. Об этом заявил представитель СКР в суде, сообщает «Интерфакс».
Следователи ходатайствуют об аресте Махракова до 25 января 2022 года. Прокурор поддержал ходатайство, оценив его как обоснованное, и просил его удовлетворить
В рамках уголовного дела по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) директору шахты «Листвяжная», его первому заместителю и начальнику участка предъявлены обвинения, они задержаны.
Суд арестовал одного из инспекторов местного отдела Ростехнадзора - Вячеслава Семыкина. Он отправлен под арест на два месяца, до 26 января. Его и коллегу Сергея Винокурова обвиняют в халатности. Следователи считают, что они составили акт о проверке шахты без выполнения работы.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
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