Директор шахты «Листвяжная» не стал признавать вину после трагедии

Следователи ходатайствуют об аресте Махракова до 25 января 2022 года. Прокурор поддержал ходатайство, оценив его как обоснованное, и просил его удовлетворить

В рамках уголовного дела по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) директору шахты «Листвяжная», его первому заместителю и начальнику участка предъявлены обвинения, они задержаны.

Суд арестовал одного из инспекторов местного отдела Ростехнадзора - Вячеслава Семыкина. Он отправлен под арест на два месяца, до 26 января. Его и коллегу Сергея Винокурова обвиняют в халатности. Следователи считают, что они составили акт о проверке шахты без выполнения работы.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

