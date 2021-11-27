Число госпитализированных горноспасателей после ЧП на шахте в Кузбассе выросло до 15
Число горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, увеличилось до 15. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей.
«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — приводит слова Апалькова РИА Новости.
Начальник отряда МЧС уточнил, что спасатели, искавшие горняков, шли по одному маршруту. Всего на нем находились 32 человека, пятеро погибли. Апальков объяснил, что в шахте была «запредельной» концентрация окиси углерода, которая способна «проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведёт к моментальному отравлению».
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
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