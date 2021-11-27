Число госпитализированных горноспасателей после ЧП на шахте в Кузбассе выросло до 15

«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — приводит слова Апалькова РИА Новости.

Начальник отряда МЧС уточнил, что спасатели, искавшие горняков, шли по одному маршруту. Всего на нем находились 32 человека, пятеро погибли. Апальков объяснил, что в шахте была «запредельной» концентрация окиси углерода, которая способна «проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведёт к моментальному отравлению».

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

