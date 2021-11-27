Число госпитализированных горноспасателей после ЧП на шахте в Кузбассе выросло до 15

Число горноспасателей, пострадавших в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, увеличилось до 15. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»

«Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода», — приводит слова Апалькова РИА Новости.

Начальник отряда МЧС уточнил, что спасатели, искавшие горняков, шли по одному маршруту. Всего на нем находились 32 человека, пятеро погибли. Апальков объяснил, что в шахте была «запредельной» концентрация окиси углерода, которая способна «проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведёт к моментальному отравлению».

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеШахтыСпасателиКемеровская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры