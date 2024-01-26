Дипломат Полянский назвал выступление Украины в СБ ООН по Ил-76 бредовым

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал выступление зампостпреда Украины при международной организации Кристины Гайовишин на заседании Совбеза ООН по сбитому российскому Ил-76.

Опубликованы кадры с места крушения Ил-76

Он назвал выступление параноидальным и бредовым. Дипломат предположил, что Гайовишин получила указание продолжать распространять ложную информацию и выгораживать украинские власти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар по Ил-76 «чудовищным актом» Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАСовбез ООНКрушение СамолётаИл-76

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