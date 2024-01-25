Песков назвал удар по Ил-76 «чудовищным актом» Киева
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «чудовищным актом» вчерашний украинский удар по военно-транспортного самолету Ил-76, который привел к крушению авиалайнера.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока неизвестно, как инцидент скажется на перспективах продолжения обмена пленными.
Накануне в Белгородской области разбился российский транспортный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на его борту было более 70 человек, в том числе, 65 пленных украинских военных, которых готовили к обмену, напоминает RT.
В связи с авиакатастрофой РФ запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, однако председательствующая Франция согласилась организовать встречу только через двое суток, отмечает «Профиль». По мнению зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянского, французская сторона таким способом старается прикрыть Украину, а также злоупотребляет своими полномочиями председателя СБ ООН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru