Девять новых ударов ВСУ по ЗАЭС зафиксировали на Запорожье
В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что радом с Запорожской АЭС зафиксировали девять новых артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрел вели американским оружием. Об этом сообщается в Telegram-канале ВГА 27 августа, в субботу.
«В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодара вблизи ЗАЭС. Огонь, предварительно, ведется с 9:37 утра из американского артиллерийского вооружения калибра 155 мм», - сказано в сообщении.
По данным ВГА, сведений о пострадавших нет.
Накануне стало известно, что в районе хранилища радиоактивных изотопов было зафиксировано четыре попадания.
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