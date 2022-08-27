Девять новых ударов ВСУ по ЗАЭС зафиксировали на Запорожье

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара заявили, что радом с Запорожской АЭС зафиксировали девять новых артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрел вели американским оружием. Об этом сообщается в Telegram-канале ВГА 27 августа, в субботу.

В Госдепе США заявили, что не знают, кто обстреливает ЗАЭС

«В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодара вблизи ЗАЭС. Огонь, предварительно, ведется с 9:37 утра из американского артиллерийского вооружения калибра 155 мм», - сказано в сообщении.

По данным ВГА, сведений о пострадавших нет.

Накануне стало известно, что в районе хранилища радиоактивных изотопов было зафиксировано четыре попадания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУУкраинаСШАОружиеОбстрелАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры