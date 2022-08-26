В Энергодаре заявили, что ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС

Военно-гражданская администрация (ВГА) Энергодара в своём Telegram-канале заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Запорожскую АЭС.

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В сообщении говорится, что в районе хранилища радиоактивных изотопов было зафиксировано четыре попадания.

«Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен. В настоящее время загрязнений на станции не зафиксировано. Радиационный фон в норме», - подчеркнули в ВГА Энергодара.

Ранее в пресс-службе Министерства внутренних дел Запорожской области заявили, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаОбстрелВСУАЭС
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