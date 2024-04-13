Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске

Отмечается, что среди пострадавших - семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов.

Сейчас по месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, они прогремели в районе автовокзала.

