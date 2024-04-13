Девять человек пострадали в результате ракетного удара по заводу в Луганске

Девять человек пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ, заявил Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

В Токмаке число погибших после обстрела ВСУ увеличилось до восьми

Отмечается, что среди пострадавших - семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов.

Сейчас по месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о двух взрывах в Луганске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, они прогремели в районе автовокзала.

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