Девять частных жилых домов в Белгородской области повреждены после обстрела ВСУ
Девять частных жилых домов повреждены после украинского обстрела белгородского поселка Борисовка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, повреждения также получить пять автомобилей. Из-за обстрела загорелась сухая трава, но огнеборцы смогли оперативно ликвидировать очаг возгорания.
Никто из местных жителей не пострадал, отметил Гладков.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было взято под контроль село Старомайорское в Донецкой народной республике, которое расположено к югу от Великой Новоселки, передает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru