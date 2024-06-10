При атаке ВСУ на Шебекино пострадали трое мирных жителей
Украинские военные атаковали город Шебекино, предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также ранение грудной клетки, его госпитализируют в белгородскую больницу № 2.
«Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу», — написал Гладков в Telegram-канале.
По словам главы региона, из-за атаки также была повреждена линия электропередачи, частично остались без электроснабжения Шебекино и села Нежеголь и Ржевка.
Ранее в Шебекине из-за обстрела ВСУ были повреждены два автобуса и один автомобиль, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru