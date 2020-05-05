Девушка с COVID-19, прилетевшая в Нижневартовск, не знала о своем диагнозе
Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о своем заражении коронавирусом. Об этом заявил заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш на официальной странице города в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, ни девушка, ни ее родители на момент приобретения билетов из российской столицы в Нижневартовск не знали о том, что взятый тест девушки на коронавирус является положительным, и о том, что у ребенка есть заболевание.
По словам чиновника, эта информация подтвердилась только после прилета в Нижневартовск. После этого родители немедленно обратились в местную поликлинику, сообщив медикам о результатах теста своей дочери. Вся семья была взята на медицинский контроль.
4 мая сообщалось, что девушка, прилетевшая из Москвы в Нижневартовск 30 апреля, не сообщила о наличии ковид. Региональный Роспотребнадзор заявил, что все пассажиры, прилетевшие этим рейсом, отправлены в самоизоляцию. В ведомстве также отметили, что вся информация об этом инциденте будет передана в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела.
Своими мнениями о том, нужно ли продлевать карантин после майских праздников, в эфире НСН поделились учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов.
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