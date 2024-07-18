Девушка подожгла полицейскую машину в Подмосковье

Как сообщило ведомство, инцидент произошел в среду, 17 июля. 20-летняя девушка, имея с собой бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» и подожгла служебный автомобиль. Следствие утверждает, что сделала это она «по указанию неизвестных». Пострадавших нет.

Девушка задержана, в отношении нее заведено дело о теракте. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Правоохранители устанавливают организаторов преступления.

Поджигателя флага РФ в подмосковных Химках ранее осудили на 10 лет колонии.



