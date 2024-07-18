Девушка подожгла полицейскую машину в Подмосковье
Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Как сообщило ведомство, инцидент произошел в среду, 17 июля. 20-летняя девушка, имея с собой бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России «Ногинское» и подожгла служебный автомобиль. Следствие утверждает, что сделала это она «по указанию неизвестных». Пострадавших нет.
Девушка задержана, в отношении нее заведено дело о теракте. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.
Правоохранители устанавливают организаторов преступления.
Поджигателя флага РФ в подмосковных Химках ранее осудили на 10 лет колонии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru