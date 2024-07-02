Поджигателя флага РФ в подмосковных Химках осудили на 10 лет
Обвиняемый в поджоге флага Российской Федерации в Подмосковье приговорён к 10 годам лишения свободы. Вердикт огласил Химкинский городской суд.
Виновным 27-летнего жителя Калужской области признали сразу по четырём статьям Уголовного кодекса, в частности, в надругательстве над государственным флагом РФ, приготовлению к участию в военных действиях на территории иностранного государства.
Согласно материалам дела, 24 сентября 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег российский флаг у входа в спортивный комплекс Химок. Подсудимый признал свою вину.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», первые два года лишения свободы осуждённый будет содержаться в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru