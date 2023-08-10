Детский сад в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, был поврежден детский сад. Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
«Донецк (Киевский район) - МБДОУ "Детский сад № 397 города Донецка" по ул. Тренева», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, из-за обстрела был поврежден многоквартирный жилой дом на улице Университетской.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели трех человек в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru