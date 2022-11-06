Десять населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества из-за теракта на ЛЭП

Херсон и еще девять населенных пунктов Херсонской области оказались обесточены в результате теракта на ЛЭП Берислав-Каховка, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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«В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более десяти населённых пунктов области. Бригада экстренных служб работает по ликвидации последствий теракта», — пояснил представитель экстренных служб.

Ранее стало известно, что днем 6 ноября во всех районах Херсона отключили электричество.

До этого одна из ракет, направленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Каховской ГЭС, попала в шлюз дамбы, еще пять сбиты системами ПВО ВС РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектричествоРоссияХерсон
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