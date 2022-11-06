Стремоусов сообщил о стягивании бронетехники ВСУ на херсонском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении стягивают большое число бронетехники. Об этом заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его данным, колонна французских бронеавтомобилей VAB, британских Husky TSV, украинских «Козак-2» 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ замечена в районе Давыдов Брод.
Стремоусов заявил также, что несмотря на требования западных кураторов к Киеву освободить Херсон, попытки, которые предпринимает ВСУ, завершаются «перемалыванием и денацификацией».
Заместитель губернатора также обратился к жителям Херсона эвакуироваться, чтобы союзные войска могли выполнить боевые задачи.
Ранее Кирилл Стремоусов рассказал, что на херсонском направлении задействована реактивная артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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