По его данным, колонна французских бронеавтомобилей VAB, британских Husky TSV, украинских «Козак-2» 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ замечена в районе Давыдов Брод.

Стремоусов заявил также, что несмотря на требования западных кураторов к Киеву освободить Херсон, попытки, которые предпринимает ВСУ, завершаются «перемалыванием и денацификацией».

Заместитель губернатора также обратился к жителям Херсона эвакуироваться, чтобы союзные войска могли выполнить боевые задачи.

Ранее Кирилл Стремоусов рассказал, что на херсонском направлении задействована реактивная артиллерия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».